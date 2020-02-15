Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü Müzakereler yeniden başlayacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: Müzakereler yeniden başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı. Görüşmede İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

  • Erdoğan ile Trump, görüşmede, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Deniz komşusu Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil
SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil
Milletimiz meydanlara dökülür

Milletimiz
meydanlara dökülür

​Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt.
Müzakereleryeniden başlayacak

Müzakereler
yeniden başlayacak

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü.
S-400ü etkilemez

S-400'ü etkilemez

​Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama.
İnşallah şampiyon olacağız

İnşallah şampiyon olacağız

​Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak kulübü ziyaret etti.
MİT kumpasında<br> şok detaylar

MİT kumpasında
şok detaylar

Savcı tespit etti parça parça birleştirilmiş.
Şarbon paniği

Şarbon paniği

Bursa'daki mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı.

Korona karantinasının en küçüğü

Korona karantinasının en küçüğü

​Testler negatif çıkınca günler sonra annesine kavuştu.
FETÖ'cülerin katalog rezilliği

FETÖ'cülerin katalog rezilliği

​Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler.
Tatilci kuyruğu

Tatilci kuyruğu

​Zirveyi göremeden geri döndüler.
Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

​Pegasus uçağı Sabiha Gökçen'de kırıma uğramıştı.
Maraş KKTC'nin kendi toprağıdır

Maraş KKTC'nin kendi toprağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklamalar.
CHP'de<br> yumruklar konuştu

CHP'de
yumruklar konuştu

Kongrede çıkan kavgayı çevik kuvvet ayırdı.
Koca köyde <br>tek başına

Koca köyde
tek başına

​Asırlık tarihin yalnız bekçisi.
İdlib için gün verdi

İdlib için gün verdi

Çavuşoğlu: Toplantıdan sonuç çıkmazsa gerekli adımlar atılacak.
24 saat su yok

24 saat su yok

Salı gününden çarşambaya kadar sürecek.
Korkulan oldu

Korkulan oldu

​Koronavirüs salgınında Avrupa'da ilk ölüm.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.