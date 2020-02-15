Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: Müzakereler yeniden başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmede, Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemini vurguladı. Görüşmede İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. iki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi 15 Şubat 2020, 18:23 Son Güncelleme: 15 Şubat 2020, 18:45 AA