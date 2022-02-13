Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat yıl dönümünde Kadir Topbaş'ı andı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi”<br>AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasında, “Kadir ağabeyimiz, hakikaten İstanbul’umuza ve Türkiye’mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi oldu. Ayrıca bizim camiamız açısından da sadece belediye başkanlığıyla değil, ondan önce yaptığı hizmetlerle de, başkanlık dışı yaptığı görevle de gösterdiği örneklikle de çok güzel hizmetlere imza atan bir başkanımızdı, Kadir abimizdi. Fatih Camii’mizin hazinesindeyiz. Camimize adını veren, İstanbul’umuzu fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ımızın kabri de arkamızda, ona da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.