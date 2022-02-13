Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat yıl dönümünde Kadir Topbaş'ı andı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce bugün koronavirüs nedeniyle vefat eden İBB esi Başkanı Kadir Topbaş için Twitter hesabından anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine verdi.
İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/0qRLeqc4en