Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Hayat

TRT’den futbolseverlere çağrı

TRT’den Futbolseverlere Çağrı TRT kanallarının yüksek ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için bir süre önce TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlanıldı. TRT’den futbolseverlere, bu akşam TRT 1’de ekrana gelecek Faroe Adaları – Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım’da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması geldi.