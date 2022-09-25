Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 10 yılında halk ozanı Neşet Ertaşı andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaşı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.


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