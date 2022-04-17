Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı

Özal, bir gazetecinin \"Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?\" sorusunu, \"Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart.\" şeklinde cevapladı.<br><br>