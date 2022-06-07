Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıl dönümü nedeniyle Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoçu andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıl dönümü nedeniyle Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıl dönümü nedeniyle Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoçu andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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