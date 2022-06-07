Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatlarının yıl dönümü nedeniyle Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yine müjdeler gelir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücrette bir iyileştirme olup olmayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, 'Enflasyon karşısında sabit ve dar gelirliyi ezdirmemek, onların hakkını savunabilmek, gelirini artırıcı birtakım tedbirler almak hükümetlerin işi. Bu konuda sırayla hepsi yavaş yavaş geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir.' yanıtını verdi.