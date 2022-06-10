Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwigi kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwigi kabul etti
Michael Ludwig - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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