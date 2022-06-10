Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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