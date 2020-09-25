Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım elini küçük kıza uzattı: Erdoğan’a da çok teşekkür ediyorum

Suriye’deki savaştan kaçarak 8 yıl önce Halep’ten Kocaeli’ye göç eden Fares ve Güsun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Aile ile tanışan Körfez Belediyesi’nden emekli Mustafa Demirtaş ile eczacı Caner Göçmez’in yardımı ile kardeşlerden Fatma’nın kulağına, sesleri duyabilmesi için işitme cihazı takıldı.

Fatma’nın sesleri ilk duyduğu anda attığı mutluluk çığlığı ile durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşlerin duyması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne davet edilen ailenin küçük kızı Sara’nın da duyabilmesi için tetkikler başlatıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferansla görüşme yaptı

Fatma Afaş ve kardeşi Sara Afaş’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardım eli uzattı.

“HİÇ DUYACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK”

Fatma’nın duymaya başlaması ile çok mutlu olduğunu söyleyen anne Güsun Afaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Hiç duyacağını tahmin etmiyorduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum, Mustafa ve Caner ağabeyler çok yardım ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Fatma Afaş ve kardeşi Sara Afaş’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardım eli uzattı.

'ALLAH RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN RAZI OLSUN'

Kulaklık pahalı olduğu için alamayacaklarını düşündüklerini anlatan baba Fares Afaş, ise şöyle konuştu:

“Allah razı olsun herkesten. Biz kulaklık alabileceğimizi hiç ümit etmemiştik. Gidip, sorduğumuzda çok pahalıydı. Alamazdık. Ama Allah razı olsun bize yardım ettiler ve alabildik. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Mutluluklar içerisindeyim. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun.”