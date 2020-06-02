Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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