Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşa 'şerefsiz' dedi

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın vatandaş ile diyalogları tepkilere neden oldu. CHP'li Kayhan, kendisine sorunlarını dile getirmeye çalışan vatandaşa “Şerefsiz” dedi.