Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZtXzwcr83T
Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZtXzwcr83T— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2022