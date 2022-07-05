Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar ve şair Erdem Bayazıtı vefatının 14 yılında andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar ve şair Erdem Bayazıtı vefatının 14. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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