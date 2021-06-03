Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş da katıldı.
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