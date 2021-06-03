Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahir Budaqov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi heyetiyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

DHA

Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş da katıldı.


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