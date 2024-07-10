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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

23:09 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:36 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiryakos Miçotakis
#ABD
#NATO
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