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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü: Putin ile Zelenski'yi buluşturmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanması için yoğun bir diplomatik gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, amaçlarının süratle kalıcı ateşkes sağlanması olduğunu söyledi. Erdoğan, Zelenski ile Rusya lideri Vladimir Putin’i buluşturmaya yönelik çabalarını sürdüreceğini de dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü: Putin ile Zelenskiyi buluşturmak istiyoruz ​
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul eden Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda’yı ağırladı. Erdoğan, “Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar” dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başladığı günden bu yana 20’yi aşkın liderle yüz yüze ve telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırılarının ardından bölgede barışın sağlanması için aktif bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı Ankara’da ağırladı. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşmenin ardından iki liderin ortak açıklamasında barış ve diplomasi vurgusu öne çıktı. Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

POLONYA ÖRNEK DURUŞ SERGİLİYOR

  • Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Malum 24 Mart’ta Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor.
  • 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya’yı en iyi anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna’ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından sözü konuk cumhurbaşkanı Duda aldı. Duda’nın açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı’nı ne kadar çok barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye de Polonya gibi savaşın bir an önce durmasını istiyor. Türkiye’nin coğrafi ve siyasi olarak çok önemli devlet olarak bölgede barışın sağlanmasında büyük bir rol oynuyor. Bir an önce Rusların saldırısını engellememiz lazım. Rusya’nın sivilleri öldürmelerini durdurmamız lazım. Hatta 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren bu acı görüntüleri bir an önce durdurmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanına katkılar için teşekkür etmek istiyorum.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski n
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski n

Zelenski ile görüştü

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti. Erdoğan, Zelenski ile Rusya lideri Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı Türkiye kurdu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı Türkiye kurdu

Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi


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