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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta: Coşkulu kalabalığa hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde halka hitap ediyor. Erdoğan Cumhur İttifakı'nın Zonguldak adaylarını duyuracak.

Seren Som
Seren Som
13:58 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:06 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitingine katılıyor.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Zonguldak adaylarını duyuracak.



Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Hain FETÖ'cülerin cani DEAŞ'lıların, alçak PKK'lıların tehditleri bize sökmez. Siz bize böyle sahip çıktığınız sürece bizim önümüzde kimse duramaz.

Zonguldak'a en son 9 ay önce gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık.

Müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğini hala sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın faturası devlet olarak biz ödedik.

Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan

Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı 2024 döneminde kadar devam ettireceğiz.

Gabar'da bulduğumuz petrol muhalefet kulp taktı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya aldılar.

Bu müjdeye dikkat. Muhalefetin burun kıvırdığı petrol kuyumuzda elde ettiğimiz petrol 35 bin varili geçti. 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

Azmeden Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyen bu neticeyi yakalar.


Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Zonguldak
#Miting
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