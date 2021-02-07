Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’da yaşayan 9 yaşındaki minik Sena’dan sevgi dolu mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabulünde, kendisine yazılan bir mektup eline ulaştı. Almanya’da yaşayan minik Sena Yaman’ın mektubunu açan Erdoğan, mektubu tebessüm ederek okudu.

Almanya’da yaşayan Sena Yaman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm” ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda yaşanan mektup detayını, Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

Altun paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya’dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep’in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7’den 70’e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

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9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya’dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep’in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? ☺️ Hamdolsun 7’den 70’e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var. pic.twitter.com/SIyNcYTjYu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021

FOTOĞRAF 18 El dokuması halıyı yapan 51 yaşındaki Halıcı Mustafa Acar ve ekibi bu halının, dünyanın ilk kapsamlı biyografik halısı olduğunu, dünyanın ilk bir insana ait en fazla resminin kullanıldığını (34) ve dünyanın en fazla renk ve tonlarının kullanıldığı halısı olarak Guinness’e başvuracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilmek istenilen bu halı 6 metrekareden oluşurken, halıda 6 milyon 328 bin düğme, 506 renk ve tonundan oluşuyor. Halı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 34 farklı fotoğrafını içerisinde barındırıyor. Yapımı 8,5 yılda tamamlanan halının özelliklerini anlatan 35 yıldır halıcılık yapan Mustafa Acar, Halımız tamamen ipek olup sadece yüzlerde çok özel bir yün kullanıldı. Ama geri kalan tamamen ipekten dokundu. 6 milyon 328 bin ilmek sayısıyla dokunmuş bir halıdır. Biz bu halıyı 3 dalda Guinness’e aday bir halı olarak dokuduk. Ve dünyada en fazla renk ve tonun kullanıldığı bir halı” dedi. Halıyı dokuma fikrinin nasıl ortaya çıktığını açıklayan halıcı Mustafa Acar,“2012 yılında o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanımıza kendisi ve annesi merhum Tenzile hanımın halısını dokuduk. Kendisiyle tanıştıktan sonra, çok çok özel bir karakterle özel bir insanla karşı karşıya kaldığımızı hissettikten sonra ona yakışır, ona değer bugüne kadar daha önce hiç kimseye nasip olmamış, hiç kimseye dokunmamış bir halı dokumak istedik. Bu anlamda da bir biyografik halı dokuma kararı aldık. 2012 yılında dizaynına başladık. Dizayn aşamasının ardından uzun bir süreci nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Normalde klasik bir dokuyucunun kullandığı teknikten farklı bir teknik kullandıklarını belirten Mustafa Acar, ”Bizim bu halımız klasik dokuma sanatlarının fersah fersah ötesinde bir dokuma tekniğine sahip. Bu sadece bize özel bir teknik. İlk etapta sadece dizayn ile alakalı işlemlerimize başladık. Yaklaşık 8-10 motifleme yaptıktan sonra onlarca dizayn yaptıktan sonra bu dizaynda karar kıldık. Dizaynımızı gerçekleştirdikten sonra bu sefer motiflemesine başladık. Normalde klasik halılarda motif, dokuyucu karşısına bırakılır. Dokunmaya başlar. Ama bu halıların özellikle bize ait halıların dokuması ilk etapta motifleme esnasında dokuması gerçekleştirilir. Motifleme safhası bittikten sonra normal bir halıda kullanılacak renklerin boyama süresi 3-4 günü alırken bizim bu halıdaki kullandığımız boya süresi, renk ve tonların ortaya çıkarılması geceli gündüzlü 6 - 6,5 ayımızı aldı. Biz dışarıya dokuduğumuz halılarda boyama işlemi için boyama ustalarına bu işi havale ederiz. Ama bu işte özellikle Vahid Rostemi ile gecemizi gündüzümüze katarak bütün boyamalarını kendimiz yaptık. Boyama esnasında onlarca kez onlarca kilo ipek maalesef heba oldu. Ta ki istediğimiz renk ve tonu yakalayıncaya kadar” ifadelerine yer verdi. Mustafa Acar, pandemi dolayısıyla Guinness’e henüz başvurmadıklarını, pandemi sonrası dönemde avukatları vasıtasıyla başvuracaklarını söyledi. Halının 3 dalda Guinness’lik olduğunu, dünyada dokunmuş ilk biyografik halı olduğunu, bir şahsa ait 34 kare resmin kullanıldığını ve 506 renk ve tonun kullanıldığı tek halı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan’ın beraber bir karesini 2012 yılında halıya dokuduktan sonra tanıştıklarını anımsatan halı ustası Mustafa Acar, ”Kendisiyle tanıştıktan sonra özel kişiliğinin farkına vardık ve o liderliğine yakışır bir halı yapmak istedik. Biz de bu amaçla kolları sıvadık. Böyle bir biyografik halı dünyada dokunmamış bir halıyı Cumhurbaşkanımıza layık olacak şekilde halı dokumak istedik. Bütün amacımız da bu. En nihayetinde kendisine söz verdiğimiz şekilde takdim etmek istiyoruz” diye konuştu. Halının dokuma ve boya aşamasında yer alan 20 yıllık halı ustası Vahid Rostemi ise şunları kaydetti: “Aslında 8,5 yıl önce başladığımızda halıcı meslektaşlarımız böyle bir işin yapılmasının mümkün olmadığını iddia ettiler. Yani 34 portre böyle bir halıda, bir araya gelmesi ve dokumasının çok zor olduğunu, bizim de başaramayacağımızı iddia ettiler. Ama biz Mustafa beyle tüm azmimizle bu işe başladık. Mümkün olmayan bu işi gerçekleştirdik. Yıllar boyu tecrübemizi kullanarak bu amacımızı nihayete erdirebildik. Şu anda onun gururunu yaşıyoruz.” Erdoğan sevgisini halıya işledi: Yapımı 8,5 yıl sürdü, 6 milyon düğüm atıldı 35 yıldır halıcılık yapan Mustafa Acar, 20 yıllık halı ustası Vahid Rostami ve ekibi, 6 metrekarelik, 6 milyon 328 bin düğüm sayısına sahip, yapımı 8,5 yıl süren, 506 renk ve tonuna sahip, el dokuması ipek halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Tamamen ipek olan halı 3 dalda Guinness rekoruna aday. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi Rabia İpek, yöresel şivesi ile kollarını açıp Ömrümden ömrüne koya diyerek sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı 76 yaşındaki Rabia İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşmasını anlatarak, Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, “Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip’in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun... Tayyip’i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip’i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin dedi. Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü kura da oturdukları evin kızına çıktığına da değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia nine, o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine: Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia Nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı. 76 yaşındaki Rabia Nine "Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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