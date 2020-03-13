Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında termal kameralı önlem

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Ankara'da Türk-Rus heyetleri arasında dört gündür devam eden görüşmeler olumlu şekilde sürdü ve toplantılar bugün tamamlandı. Hazırlanan metnin iki tarafça imzalandığını açıklayan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İmzalar atıldı ve yürürlüğe girdi. İlk uygulamayı 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" dedi. Akar ayrıca, Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacağını ve faaliyetlerin birlikte yönetileceğini ifade etti.