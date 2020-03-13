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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada korumalardan biri, vücut ısısını ölçen termal kamera kullandı.
Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada korumalardan biri, vücut ısısını ölçen termal kamera kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

DHA
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs önlemi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs önlemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında korona virüsten korunmak tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etti. Grup toplantısı çıkışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.


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