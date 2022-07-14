Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuzda Saraçhaneye davet
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Saraçhane'ye davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda millete seslenecek. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuzda Saraçhaneye davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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