Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20.23'te 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerine yer verdi.

Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/rFAURFd8Lm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2022

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere." ifadelerini kullandı.

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.

Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

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Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor.

Filmin ikinci kısmında ise Türkiye’nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Filmde, "Hep birlikte yüz yıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. 100 Yıllık Hayaller Asırlık Projeler" ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı logosuna yer veriliyor.