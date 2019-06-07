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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Haziran seçimi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların dönüşü çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada "23 Haziran seçimleri için şehir dışına çıkan İstanbullu hemşehrilerimin dönüşü çok önemli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin yerine getirmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin için, "Kampanya süreci içinde organizasyon heyetinin bize yüklediği görevler var. Ağırlıklı olarak Binali Yıldırım Bey'in çalışmaları var. Parti teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini İstanbullu hemşerilerimin yerine getirmesi büyük önem arz ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız diğer illerde de yoğun bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir" dedi.

KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili firkateynleri bölgede. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var" ifadelerini kullandı.

AF ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında konuşan Erdoğan, af çalışmaları hakkındaki soruya "Çalışmalar devam ediyor" diye karşılık verdi.

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