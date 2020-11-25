Uzaktan eğitimde de özverililer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlere şahsı, milleti ve ülke adına en kalbi şükranlarını sundu. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenleri rahmetle anan Erdoğan, emekli öğretmenlere Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diledi.
- Erdoğan, son 18 senedir olduğu gibi bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Eğitim öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Öte yandan bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum.”