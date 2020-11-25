Uzaktan eğitimde de özverililer

TBMM Başkanı Şentop İnstagram canlı yayınında öğrencilik yıllarını anlattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Öğretmenler Günü nedeni ile Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Okul Müdürü Mücahit Kıbrıs'ın sorularını yanıtlayan Şentop, ilkokul dönemini anlatırken her zaman yaşından fazla gösterdiğini, dönemin gazetelerinden birinde yer alan, 'Gerçek yaşınız' testini doldurduğunda 54 yaşında çıktığını esprili bir dille ifade etti. Şentop, İmam Hatip Lisesi yıllarında düzenlenen bir yarışmada, hazırladığı hutbede Hz. Muhammed (S.A.V)'in 'Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzeyenlerdir' hadis-i şerifine yer verdiğini ve hayatına hep bu doğrultuda yön verdiğini ifade etti.

