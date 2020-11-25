Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Uzaktan eğitimde de özverililer
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı: Uzaktan eğitimde de özverililer

Uzaktan eğitimde de özverililer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ‘Ülkemizin imkanları arttıkça öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi. Kovid-19 nedeniyle tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de eğitim faaliyetlerini çevrimiçi olarak devam ettirdiğini belirten Erdoğan, öğretmenlerin görevlerini uzaktan eğitimde de özen ve özveriyle yürüttüklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan 24 Kasım mesajında &quot;Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürütüyor&quot; ifadelerini kullandı.
Erdoğan 24 Kasım mesajında "Öğretmenlerimiz yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlere şahsı, milleti ve ülke adına en kalbi şükranlarını sundu. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenleri rahmetle anan Erdoğan, emekli öğretmenlere Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Google'dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle
TEKNOLOJİ
Google'dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle
  • Erdoğan, son 18 senedir olduğu gibi bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Eğitim öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Öte yandan bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum.”

TBMM Başkanı Şentop İnstagram canlı yayınında öğrencilik yıllarını anlattı
OYNAT 02:04
TBMM Başkanı Şentop İnstagram canlı yayınında öğrencilik yıllarını anlattı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Öğretmenler Günü nedeni ile Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Okul Müdürü Mücahit Kıbrıs'ın sorularını yanıtlayan Şentop, ilkokul dönemini anlatırken her zaman yaşından fazla gösterdiğini, dönemin gazetelerinden birinde yer alan, 'Gerçek yaşınız' testini doldurduğunda 54 yaşında çıktığını esprili bir dille ifade etti. Şentop, İmam Hatip Lisesi yıllarında düzenlenen bir yarışmada, hazırladığı hutbede Hz. Muhammed (S.A.V)'in 'Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzeyenlerdir' hadis-i şerifine yer verdiğini ve hayatına hep bu doğrultuda yön verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Kovid-19 salgınına kurban verdikleri tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere de acil şifalar diledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm eğitim öğretim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik etti.

Abone Ol Google News
Bu köye muhtar dayanmıyor

Bu köye
muhtar dayanmıyor

​1,5 yılda beş muhtar değişti.
Öğrencilik yıllarını anlattı

Öğrencilik yıllarını anlattı

​TBMM Başkanı Şentop, İnstagram canlı yayınına katıldı.
Bu kez diş geçiremedik

Bu kez diş geçiremedik

Manchester'a deplasmanda farklı kaybettik.
Kahramanlar Kelbecer'de

Kahramanlar Kelbecer'de

​Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra ayak bastı.
CHP'li Salıcı'dan <br>tepki çeken hakaret

CHP'li Salıcı'dan
tepki çeken hakaret

​AK Partili Ayşe Keşir, anında cevap verdi.
Terfi sonuçları ilan edildi

Terfi sonuçları ilan edildi

​Sonuçlar HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

Kritik telefon görüşmesi

Kritik telefon görüşmesi

​Erdoğan ve Putin görüşmesinde dikkat çeken başlıklar.

Antalya'da feci kaza

Antalya'da feci kaza

Hasta almaya giden ambulans ile cip çarpıştı.

Korsan aramanın <br>cevabı verilecek

Korsan aramanın
cevabı verilecek

MSB ve Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama.
Mide bulandıran film

Mide bulandıran film

LGBT sapkınlığı sınırları ​4 yaşındaki çocuğu istismar ederek aştı
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Koronavirüs sayıları her gün artıyor.
'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Karabağ'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Bu korsan aramadır

Bu korsan aramadır

Sözcü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.