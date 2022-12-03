Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı: Engelleri birlikte aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.



Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz. #EngelleriBirlikteAştık pic.twitter.com/fi225UyhkR — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2022

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