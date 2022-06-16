Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: Sirk çadırına benzer bir hale döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/WhaDK6PpuZ — Yeni Şafak (@yenisafak) June 16, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız dönemde artık geçen her gün bizim için adeta hazine değerindedir. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız. Gündemi tayin eden daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız.

Siyasette de her işin başı insan kaynağıdır, kalitesidir. Milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu esasına dayanan bir iletişim kurmasıdır.

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Halka tepeden bakan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine, partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır.

Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti ve ülkemiz için de zarar görmektedir. Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderi ile ülkenin ve milletin kaderi et ve tırnak gibi birbiri ile iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, kişisel kapris, dar ekip dayanışması bu misyonun üstüne geçemez. Bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.

HEDEF 23 MİLYON ÜYE

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Hemen ardından 2023 seçim zaferinin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? Var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Görüldüğü gibi zor bir konu değil. Bütün ana kademeye, gençlik ve kadın kollarına bunu öyle bir kabul ettirmeliyiz ki her biri 'Benim böyle bir görevim var, başarmalıyım' demeli.

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OYNAT 00:59 Hedef 23 milyon üye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 2023'e kadar 23 milyon üye hedefi koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmak, her ulaştığımız vatandaşımızın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KILIÇAROĞLU'NA TEPKİ

CHP'nin başındaki zat geçenlerde yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışıp onları iş dünyasının dışında tutmak istediğimizi iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü elinden almak için AYM önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır. Bunlarda yalan gibi, iftira gibi utanmazlık da dizboyu. Şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir.

6'LI MASAYA GÖNDERME

Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklardan biri meşrep fitnesine götürüyor iş, yine herkes sus pus. Bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil.

Bunlar mı Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? İnsanlarımızın hayat pahalılığından dolayı zorlandığını biliyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz.

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İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz.

Koronavirüs salgını ile sağlık alanında başlayan sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Bu salgın ekonomideki dengeleri altüst etti. Üretim aksadı, tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan gelişmiş ülkeler dahi herkes etkilendi. FED'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadık, şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük.

Geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük ihracat rakamını aştık. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve ardından bunu ikiye katlamaktır. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda pek çok sıkıntı yaşarken biz salgın öncesi dönemi de geçerek 30.4 rakamına ulaştık. Turizmde de bu yılın verileri son derece umut verici. 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüme kaydettik. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları ile çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

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Vatandaşımızın aşına ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara göz açtırmayacağız.

Yeni başarı hikayeleri ile evlatlarımıza bırakacağımız Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışanlar ne derse desin. Türkiye, 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim.