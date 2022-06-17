Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından,
"Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" paylaşımı yaptı.
GÜNDEM
İşte Süleyman Demirel'in okul karnesi
FOTOĞRAF 46
1955 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne atanan Demirel (sol 3) barajlar konusunda Cumhurbaskanı Celal Bayar'a (ortada) bilgi verirken görülüyor. (Arşiv)
Demirel (solda) İsmet İnönü Hükümeti’nin düşmesinden sonra 5 Şubat 1965 yılında kurulan Suat Hayri Ürgüplü (sağda) başkanlığındaki koalisyon hükümetinde TBMM dışından başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olarak görev aldı. (Arşiv)
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel (sol 2) gazetecilerle görülüyor. (Arşiv)
Başbakan Demirel (solda), düzenlediği basın toplantısında çeşitli konular hakkında bilgi verdi. (Arşiv)
Demirel (solda) Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu (sağda) ile yürüyüş yapıyor. (Arşiv)
Başbakan Demirel, Çankaya Köşkü'nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (Arşiv)
aşbakan Demirel, Adana’nın kurtuluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere geldiği belediye meydanında halkı selamladı. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel, Güniz Sokak’ta bulunan evinde Anadolu Ajansı Muhabiri Ergün Ünal’a siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (solda) TBMM’de bir araya geldiler. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel, babası Yahya Demirel ve eşi Nazmiye Demirel Güniz Sokak’taki evlerinin bahçesinde görülüyor. (Arşiv)
Demirel, 1973 yılındaki genel seçimler öncesi düzenlenen mitinglerde temelini başbakanlığı döneminde attığı Boğaziçi Köprüsü’nü seçim afişi olarak kullandı. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel, Bursa’da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(Arşiv)
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sağda) Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel’i (ortada), hükümet kuruluşuna ilişkin görüşmek için TBMM’de ki odasında ziyaret etti. Görüşmeye AP Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen (sağda) de katıldı. (Arşiv)
TBMM Genel Kurulu’nda Hükümet Programı görüşmeleri sonrası Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (sağ 2) ve AP milletvekilleri oylamaya katıldı. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (ortada), koalisyon görüşmeleri için Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) ile TBMM’de bir araya geldi. (Arşiv)
ükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (ortada), koalisyon görüşmeleri için Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) ile TBMM’de bir araya geldi. (Arşiv)
Başbakan Demirel (sol 2) parlamentoda basın açıklaması yaparken görülüyor. Sadettin Bilgiç (solda) (Arşiv)
12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sol 2), eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (solda arkası dönük) ile birlikte kaldıkları Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi. (Arşiv)
12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (solda), eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (sol 2) ile birlikte kaldıkları Çanakkale’nin Gelibolu Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi. (Arşiv)
Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (solda) ifade verdikten sonra adliyeden çıkarken görülüyor. (Arşiv)
DYP Genel Başkanı Demirel (sağda), 12 Eylül 1980'den sonra Başbakan Turgut Özal ile ilk kez görüştü. (Arşiv)
Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı. Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Demirel (solda) ve eşi Nazmiye Demirel erken seçim dolayısıyla Şehit Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda oy kullandı. (Arşiv)
emirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı. Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Demirel, seçim sonuçlarını gazetecilere değerlendirdi. (Arşiv)
Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı. Başbakan Demirel (sol 6) ve Bakanlar Kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, yemin töreni sonrası TBMM’den ayrıldı. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Demirel ve eşi Nazmiye Demirel (sol 3) Gaziantep’te okul açılışına katıldı. Demirel, vatandaşları selamlarken Nazmiye Demirel de halk oyunları ekibi ile halay çekti. (Arşiv)
. Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında siyasi parti liderleri Çankaya Köşkü’nde toplanarak Susurluk olayı ile ilgili bir zirve yaptılar. (Arşiv)
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Demirel’in başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Demirel’in, görev süresinin dolmasına yakın görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören madde TBMM'de reddedildi. Demirel, görevini 16 Mayıs 2000 tarihinde Ahmet Necdet Sezer’e devretti.(Arşiv)
Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı. Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat (sağda) 9. Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştü. (Arşiv)
Fotoğraflarla Süleyman Demirel
Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı. Cumhurbaşkanı Demirel, 1998 yılını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)
Demirel, Ürgüp'te bölge barışı için biraraya gelen Türk, Ermeni ve Azeri gazetecileri kabulünde görülüyor. (Arşiv)
9. Cumhurbaşkanı Demirel, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu Çankaya ilçesindeki Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim okulunda kullandı. (Arşiv)
Fotoğraflarla Süleyman Demirel
Demirel, 1970 yılında AP Genel Başkanı iken bir vatandaşla. (Arşiv)
Demirel, 26 Nisan 1970'de Başbakan iken Çankaya Köşkü'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. (Arşiv)
Demirel, 9 Ocak 1971'de Başbakan iken Çankaya Köşkü'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. (Arşiv)
Demirel, 22 Ekim 1977'de DYP Büyük Kongresi'nde bir delegenin bebeği ile. (Arşiv)
Başbakan Demirel, 30 Nisan 1980'de Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ziyaret etmiş, Erbakan kendisine kadayıf ikram etmişti. (Arşiv)
DYP Genel Başkanı Demirel, 1986'da Çankırı'da halkı selamlıyor. (Arşiv)
Eşi Nazmiye Demirel ile birlikte 6 Ekim 1973'te İzmir'e gelişinde halkı selamlıyor. (Arşiv)
Demirel'e, 9 Şubat 1999'daki itfaiyecileri kabulünde İtfaiyeci şapkası hediye edilmişti. (Arşiv)
Demirel'e 25 Nisan 2000'deki kabulünde Elazığ kasketi hediye edilmişti. (Arşiv)
Demirel'e, 4 Kasım 1998'te katıldığı hayvancılık kongresinde çoban kıyafeti giydirilmişti. (Arşiv)
Demirel'e, 13 Eylül 1998'te Ertuğrul Gazi'yi anma törenlerinde kalpak giydirilmişti. (Arşiv)
Fotoğraflarla Süleyman Demirel
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Siyasi yaşamı boyunca yedi kez başbakanlık koltuğuna oturan Süleyman Demirel, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. 1946'da başlayan çok partili dönemin en güçlü siyasi figürlerinden biri olan Demirel, iki kez ordunun müdahalesiyle iktidardan indirildi. Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı.
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1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğan Demirel, ilköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi ise Isparta ve Afyonkarahisar'da tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Şubat 1949'da mezun olan Demirel, 1950'de Elektrik İşleri Etüd İdaresinde memuriyete başladı.
Süleyman Demirel, 1948'de Bir elmanın iki yarısıyız. dediği, babası Hacı Yahya Demirel'in yeğeninin kızı Nazmiye Demirel ile evlendi.
Bu süreçte, Elektrik İşleri Etüd İdaresince sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak üzere ABD'ye gönderilen Süleyman Demirel, Türkiye'ye döndükten sonra 1953'te Seyhan Barajı inşaatında proje mühendisi olarak görev yaptı.
Başarılı çalışmalarıyla Başvekil Adnan Menderes'in dikkatini çeken Demirel, 1954'te DSİ Genel Müdürlüğünde Barajlar Dairesi Başkanlığına, 1955'te ise DSİ Genel Müdürlüğüne atandı.
Eisenhower Vakfının bursiyeri olarak yeniden ABD'ye giden Demirel, yurda dönüp askerliğini yapmak üzere 1960'ta Genel Müdürlük görevinden ayrıldı.
1962-1964 arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalışan Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde inşaat mühendisliği alanında dersler verdi. Boğaziçi Köprüsü'nün 1954'teki ilk projesini hazırlayan, ABD'nin uluslararası mühendislik ve müteahhitlik firması Morrison Knudsen'in Türkiye temsilciliğini üstlenen Demirel, bu görevinden dolayı bir dönem Morrison Süleyman olarak da anıldı.
Türkiye'nin 12. Başbakanı oldu Süleyman Demirel'in, yarım asra yakın süren siyasi yaşamı 1962'de, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğiyle başladı. Demirel, 28 Kasım 1964'te bu partiye Genel Başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965'te görev yapan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığını üstlendi.
TBMM'ye, 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta milletvekili olarak giren Demirel, seçimlerde Adalet Partisinin tek başına iktidar olması üzerine Türkiye'nin 12. Başbakanı oldu. Süleyman Demirel, 4 yıl süren bu hükümetten sonra 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979'da 5 kez daha hükümet kurdu.
TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçildi <br> <br> Süleyman Demirel, 12 Eylül 1980'deki askeri müdahale üzerine görevden uzaklaştırıldı ve 7 yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı.
6 Eylül 1987'de yapılan halk oylamasıyla siyasi yasaklar kaldırılınca Demirel, 24 Eylül 1987'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına seçildi.
29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Demirel, 20 Ekim 1991'deki seçimler sonrasında Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oluşturduğu 49. Hükümet'te başbakan olarak görev aldı.
TBMM tarafından 16 Mayıs 1993'te 9. Cumhurbaşkanı seçilen Demirel, 16 Mayıs 2000'de görev süresini tamamladı. Kendi deyimiyle 6 kez hükümetten giderken, 7 kez de hükümet kurmayı başaran Demirel, 30 yaşında genel müdür, 40 yaşında parti genel başkanı, 1 yıl sonra da başbakan oldu.
Türk siyasetine unutulmaz sözler kazandırdı Demirel, 7 yıllık görev süresinde Çankaya Köşkü'nde sayısız kabul gerçekleştirdi, 125 ülkeye gitti, yabancı devlet başkanlarını Türkiye'de ağırladı, çok sayıda ili ziyaret etti.
Gaptırmam dediği fötr şapkasıyla bütünleşen Demirel, Türk siyasetine unutulmaz sözler kazandırdı.
Binaenaleyh denildiğinde akla gelen tek isim olan Demirel'in, Memlekette benzin vardı da biz mi içtik?, Elektriğin komünisti olur mu?, Dün dündür, bugün bugündür., Yürümekle sokaklar eskimez. sözleri de siyasi tarihin unutulmazları arasına girdi.
Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i, 27 Mayıs 2013'te kaybetti.
Ankara'da 17 Haziran 2015'te, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Demirel'in, siyasi hayatı boyunca okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, doğduğu İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor.
Siyasetin 'baba'sı Süleyman Demirel'in vefatının 6. yıl dönümü
Türk siyasetinde "baba" olarak anılan, renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.
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Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı, Güniz Sokak'taki evine getirilerek tören düzenlendi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı, Güniz Sokak'taki evine getirilerek tören düzenlendi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşı, Güniz Sokak'taki evine getirilerek tören düzenlendi. Buradaki törene eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu eski Meclis Başkanlarından Hikmet Çetin ve İsmet Sezgin, Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur da katıldı.
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Süleyman Demirel'e veda
Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Güniz Sokak'taki evinin önünde tören düzenlendi. Süleyman Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri araçla Güven Hastanesinden, kortej eşliğinde, Güniz Sokak'taki evinin önüne getirildi.
Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Güniz Sokak'taki evinin önünde tören düzenlendi. Süleyman Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri araçla Güven Hastanesinden, kortej eşliğinde, Güniz Sokak'taki evinin önüne getirildi.
Süleyman Demirel'e veda
Türkiye siyaset tarihinin yarım asrında görev alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, son yolculuğuna uğurlanıyor. Ankara'daki ilk tören, Güniz Sokak'taki evinin önünde yapıldı. İkinci tören ise yıllarca görev yaptığı Meclis'te olacak.
OYNAT 05:53
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat etti
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 13 Mayıs 2015 tarihinden itibaren akut solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde vefat etti.