Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için anma mesajı

12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (solda), eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (sol 2) ile birlikte kaldıkları Çanakkale’nin Gelibolu Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi. (Arşiv)

12 Eylül askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel (sağda) ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sol 2), eşleri Nazmiye Demirel (sağ 2) ve Rahşan Ecevit (solda arkası dönük) ile birlikte kaldıkları Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi. (Arşiv)

ükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (ortada), koalisyon görüşmeleri için Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) ile TBMM’de bir araya geldi. (Arşiv)

Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel (ortada), koalisyon görüşmeleri için Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) ile TBMM’de bir araya geldi. (Arşiv)

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sağda) Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Demirel’i (ortada), hükümet kuruluşuna ilişkin görüşmek için TBMM’de ki odasında ziyaret etti. Görüşmeye AP Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen (sağda) de katıldı. (Arşiv)

Fotoğraflarla Süleyman Demirel

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Siyasi yaşamı boyunca yedi kez başbakanlık koltuğuna oturan Süleyman Demirel, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. 1946'da başlayan çok partili dönemin en güçlü siyasi figürlerinden biri olan Demirel, iki kez ordunun müdahalesiyle iktidardan indirildi. Demirel, siyasi kariyerini 9. Cumhurbaşkanı olarak tamamladı.