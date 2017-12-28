Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad’dan Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’a geçerken, beraberindeki basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. 696 sayılı KHK’nın 121. maddesinin 15 Temmuz’da darbecilere direnen sivillere yargı muafiyeti getirmesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de açıklamalarının sorulduğu Erdoğan “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle konuştu:

Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir.

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