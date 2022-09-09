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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi: Bizi farklı yollara sevk etmesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin F-16 açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Bizi başka yollara sevk etmesinler. Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. Her yerden bunu temin edebiliriz bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDye F-16 tepkisi: Bizi farklı yollara sevk etmesinler
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

DEAŞ lideri İstanbul'da yakalandı

Yargı gerekeni yapacaktır. Batı DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesi olmadı sadece lafını yapıyorlar. Yaptıkları başla bir şey yok. Verilecek kararları bekliyoruz. Yargının vereceği o karar mesaj olacaktır. Sınır içi sınır dışı terörle mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlayacak.

ABD'nin sınırda PKK/YPG ile tatbikatı

ABD terör örgütlerine binlerce TRI mühimmat ve eğitim desteği veriyor.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü

Programlar el verirse cenaze törenine katılmayı düşünüyorum. Ancak programlar ve imkanlar el vermeyebilir. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkan turu dönüşü önemli mesajlar
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ABD'nin F-16 açıklaması

Umarım ABD bizi farklı yollara sevk etmez. Biden ile görüşmemizde dile getireceğiz. Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. Her yerden bunu temin edebiliriz bunun için de bize sinyal çakanlar var.

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