Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi: Bizi farklı yollara sevk etmesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/Oh8J40p0qN — Yeni Şafak (@yenisafak) September 9, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

DEAŞ lideri İstanbul'da yakalandı

Yargı gerekeni yapacaktır. Batı DEAŞ'la ilgili sağlıklı bir mücadelesi olmadı sadece lafını yapıyorlar. Yaptıkları başla bir şey yok. Verilecek kararları bekliyoruz. Yargının vereceği o karar mesaj olacaktır. Sınır içi sınır dışı terörle mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlayacak.

ABD'nin sınırda PKK/YPG ile tatbikatı

ABD terör örgütlerine binlerce TRI mühimmat ve eğitim desteği veriyor.

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Kraliçe Elizabeth'in ölümü

Programlar el verirse cenaze törenine katılmayı düşünüyorum. Ancak programlar ve imkanlar el vermeyebilir. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkan turu dönüşü önemli mesajlar

ABD'nin F-16 açıklaması

Umarım ABD bizi farklı yollara sevk etmez. Biden ile görüşmemizde dile getireceğiz. Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. Her yerden bunu temin edebiliriz bunun için de bize sinyal çakanlar var.