Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye rest: Gerekirse yolları ayırabiliriz

Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AB’nin Türkiye’den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, BM’nin 78. Genel Kurulu’na iştirak etmek üzere New York’a doğru yola çıkacaklarını anlatarak, BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği Genel Kurul görüşmelerine 150’den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılımının beklendiğini söyledi. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD’de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğinin olacağına dikkati çeken Erdoğan, bu yıl Genel Kurul görüşmelerinin “Güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması” temasıyla yapıldığını aktardı.
DÜNYAYA HİTAP EDECEK
Erdoğan, Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül Salı günü kendisinin de BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini dile getirerek, konuşmasında kalkınmadan insani yardımlara, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından küresel dayanışmanın yeniden tesisine kadar attıkları adımlara değineceğini kaydetti.
TÜRKİYE’NİN OYNADIĞI KRİTİK ROLÜ VURGULAYACAĞIZ
Bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerini de paylaşacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye’nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız. Bir süredir her platformda dillendirdiğimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak BM Genel Sekreteri Sayın Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Sayın Genel Sekreter’in ‘2. Dünya Savaşı sonrası kurulan yapıların bugünün dünyasını yansıtmadığı’ tespitine biz de katılıyoruz. Bunu görüşmemizde kendisine de bizzat ifade edeceğim. Genel Kurul marjında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim.”
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE’DEN KOPMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD’de yaşayan vatandaşlar ve soydaş topluluklarla bir araya geleceğini belirterek, ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileriyle de istişarelerinin olacağını anlattı. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2022 raporunda yer alan Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili ifadeler hakkındaki değerlendirilmeleri sorulan Erdoğan, “Değerli arkadaşlar benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.” şeklinde konuştu.
Genel Kurul’a hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak. 18 Eylül’de, Concordia Zirvesi’ne de katılarak, bir konuşma yapacak. Erdoğan, buradaki konuşmasında küresel krizlerin geniş katılımının yeni iş birliği formülleriyle çözülebileceği temasını işleyecek.
DÜNYAYA MESAJ VERECEK
Erdoğan 19 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap ederek, dünyaya mesaj verecek. Erdoğan’ın, konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması öncelikli başlıklardan olacak. Suriye, Filistin ile KKTC’ye ilişkin son gelişmeleri de gündeme getireceği belirtiliyor. Ayrıca, terörle mücadele ve iklim değişikliği konusu ile mülteci sorununa değinmesi bekleniyor.
BM’de yoğun görüşme trafiği
Gürcistan Başbakanı ile bir araya gelecek Erdoğan, iş insanı Elon Musk’ı da kabul edecek. Pazartesi günü ise Cezayir Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek ve ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın New York programı, salı günü İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek. Çarşamba günü ise Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.