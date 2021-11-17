Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'stratejik iş birliği' çağrısı: Somut adımlar atılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü zirve ile ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık olarak adlandırmaya karar verdik. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz.

Savunma sanayiinde İspanya ile birçok projemiz var. İş birliğimizi derinleştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisi yaptık ve denize indirdik. Bir de çok daha büyüğünü yapalım istiyoruz.

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İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

"AB SOMUT ADIMLAR ATMALI"

İspanya'nın AB ile ilişkilerin geliştirilmesine dair desteği için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ortaya koyduk. AB'nin stratejik bir bakış açısıyla yaklaşık ülkemiz için somut adımlar atması gerekiyor. AB'nin Gümrük ve vize muafiyeti çalışmalarına bir an önce başlaması gerekiyor. Birkaç ülkenin isteği doğrultusunda çıkarlarımıza zarar verilmemelidir.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesinin zaruriyetini vurgulamak istiyorum.

BM Medeniyetler İttifakı projesinin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliğine önem atfediyoruz. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır.

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Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: Vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınmalı İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) 'Artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği ve NATO ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.' çağrısında bulundu. BiP'te paylaş

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İspanya Hükümet Başkanı Castejon'un açıklamaları ise şöyle:

Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Ankara'da çok yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Dostum Erdoğan'ın da dediği gibi bu tür toplantıları üst düzeyde düzenlediğimiz az sayıda ülke var. Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler çok olumlu.

Ticari işbirliğimizin eski seviyelerine dönmesini istiyoruz. Türkiye ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir.

Birbirimizden turist alıyoruz, aynı zamanda İstanbul'daki Cervantes ve Madrid'deki Yunus Emre enstitülerimizle işbirliğimizi güçlendirdik.

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Türkiye'nin AB'ye üye olmasını, bizi güçlendirmesini istiyoruz.

SORU-CEVAP

(Savunma alanındaki iş birliği neyi kapsıyor?) İlk uçak gemimiz büyük ölçekli değil, onu sonraki süreçte yapacağız. Bununla birlikte denizaltı projesine girme durumumuz da olacak. Savunma sanayiinde birlikte yapacağımız birçok şey var. İHA-SİHA, AKINCI gibi. Bu konuda da adım atabilme şansımız var.

(Koronavirüs önlemleri) Biz aşılar bazında iyiyiz. Şu an itibarıyla asgari 60 milyon aşımız var. Bu yıl sonuna kadar da TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sorunumuz olmayacak. Dünya ile ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkelere de her türlü desteği vereceğiz.

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(İstanbul Sözleşmesi'ne dönecek mi?) İktidarımız kadına şiddet konusunda çok ama çok hassastır. Bu dönem içerisinde kadına şiddet uygulamaları bizi dilhun etmektedir. Gerek emniyet teşkilatımız, gerekse Adalet Bakanlığımız içe gerekli adımları atıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Biz o sözleşme ile atılacak adımları yasalarımızda, gündemimizde var. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz durumu lekelemeye müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok.

(S-400'ün hangi parçaları Türkiye'de üretilecek) S-400 parça üretimi konusunda detay açıklama yapmamak konusunda mutabık kaldık. Kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok.' dedi.

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