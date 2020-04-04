Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Alparslan Türkeş için anma mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV - Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı
ARŞİV - Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verildi.

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