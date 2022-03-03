Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altı parti vurgusu: Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere millet yerini gösterecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.

Burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Kardeşlerim demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli iradeyle darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem bizim dönemimizdir.

Uzunca bir süre baskı, zulüm, yokluk, yoksunluk cenderesinde bunalan milletimiz AK Parti ile kendine tarihi bir çıkış yolu inşa etmiştir. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'yi iktidara millet taşımıştır. 20 yılda girdiği girdiği 15 seçimde sandıktan millet birinci parti çıkarmıştır. AK Parti'nin vesayet, darbeci, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteği ile başarıya ulaşmıştır. Bu ülkenin her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlare imza atarken de yanında hep bu millet olmuştur.

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Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz milletle yürüdük. Biz o malum çevrelerle değil, milletle yürüdük. İnşallah ülkemizin 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakacağız.

Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri, düştükleri durumları görüyorsunuz değil mi? Bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi ülkemizi 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmak.

İkincisi 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. 28 Şubat ittifakı çatısı altında biraraya gelenler o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyorlar.

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Çünkü bunların biraraya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, kalkınmamızı hızlandırmak değildir. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje şayet ortaya bir eser koyacaksanız iyiddir ve gereklidir. Siyasette proje milli iradeye saygısızlık; hatta tehdittir. Bunların tanımı bu.

Biz hayatımızın hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadık. Hastane, yol, siyasete yapılan herşeyi kötülemenin adı siyasi rekabet değildir, köksüklüktür. Köksük bir ağaç önünde sonunda kuruyup yıkılmaya mahkumdur.

Deseler ki, bunlar şu kadar okul, şu kadar yol, hastane, köprü, spor tesisi, konut yaptılar biz daha fazlasını yapacağız, bu altılılardan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler? Deseler ki, bunlar milli geliri üç katına çıkardı, biz beş katına çıkaracağız. Biz 300 milyar doları geçeceğiz ihracatta. Biz yüzde 6 ekonomiyi büyüteceğiz deseler eyvallah.

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