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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya tepki: Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Altılı masanın üçüncü dönem itirazına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar. Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ortada kazanılmış bir seçim yok ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına düşmüş durumda" dedi.

19:08 . 28/01/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Altılı masadan adaylığı ile ilgili gelen 3. dönem itirazına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar Ortada kazanılmış bir seçim yok ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına düşmüş durumda."
açıklamasında bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bu gençlik var ya evelallah bu gençlik 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak Şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da ataağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

"TÜRKİYE YÜZYILI KIZILELMA'MIZ"

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bugün yaptığımız açılışlarla toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık.

Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin ortak özlemi ve hayali ve Kızılelma'sı olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı barışın, refahın, adaletin, demokrasinin ve kalkınmanın yüzyılıdır.



Ekonomisi kriz girdabında sürüklenen ülkemizi her yönde büyüterek bugünlere hazırladık. IMF'ye olan 23,5 milyarlık borcumuzu kapatarak ekonomik bağımsızlığımızı tescilledik.

"GÜCÜNÜZ YETİYORSA HİZMET KERVANINA KATILIN"

CHP ve ortakları olmadık sebeplerle bizi engellemeye çalışırken biz ülkemize eserler kazandırdık., insanımızın sıkıntılarını çözdük, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlar eser ve hizmet siyasetinde yarışalım deyince kaçıyor. Gücünüz yetiyorsa hizmet kervanına katılacaksınız. Yoksa boş teneke gibi gürültü çıkarmaya devam edersiniz.


Milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar Ortada kazanılmış bir seçim yok ama bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına düşmüş durumda. Şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar. Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar. Milletimizle bizim aramıza giremezler. Sandıkta hesap vermekten kaçamazlar.

Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı. 14 Mayıs'ta icazeti yurtdışında arayan mandacılara da 'yeter söz milletin' diyeceğiz.

"İPİ YİNE BİZ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta sandığın rengini gençler belirleyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak gençlerin tercihi noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#denizli
#AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
1 saat önce
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