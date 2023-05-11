Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar: Bay Bay Kemal kasetle geldi, bunların işi fırıldak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge katılıyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor. Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi.

İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak.

Terör örgütleriyle beraber olan Bay Bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün. Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.

Terör örgütüyle yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor. Toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla sahipsiz kimseyi bırakmadık.

MANSUR YAVAŞ'A VE CHP'YE TEPKİ

Bunlar sadece özet. Bugün cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asra adım atmaya hazırlanırken, Türkiye Yüzyılı'nı konuşabiliyorsak bu sebepledir. Tek parti faşizmi mirası olan darbeyi ülke yönetimine gelme alışkanlığından vazgeçmediler. İdeolojik kavgalarla, milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Ülkemizi hedeflerinden koparmadık. İşte Ankara belediyesi. 4 yılda ne yaptı. Biz geldiğimizde büyükçe bir havalimanı yoktu. Biz yaptık. Yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Biz eserlerimizle konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Traktör vereceğiz dediler. İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Milletim bunları yutmayacak, gereğini yapacak. Şehir hastanelerimizi yaptık. İnsanımızın sağlığı bizim için çok önemli. Önce eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım, enerji, dış politika, Türkiye olarak adımları attık. Biz yaparız. söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. Ankara, Yozgat, Sivas bunu da yaptık mı, yaptık.

"KARŞIMIZA PKK-FETÖ VE LGBT İLE ÇIKTILAR"

Karşımıza PKK'sını, FETÖ'sünü tefecisini ve yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz.

"FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA"

FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bir adayı çekilmeye mecbur bıraktılar. Sen kasetle geldin! Benim milletin seni kasetle bir yerlere getirmeyecek! Tam aksine bay bay diyecek.