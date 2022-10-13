Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünde mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milli mücadele vurgusu yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİ YÂD EDİYORUM'

"Türkiye devlet görevlisi Millî Mücadele’mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihî önemi haiz Ankara’mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum."