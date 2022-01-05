Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Kahraman polis Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can'ı ölüm yıldönümünde yâd etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2017'de PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anma mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum."

Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum. pic.twitter.com/INrbTUtdVp REKLAM January 5, 2022

"ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can için de "Beş yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum. pic.twitter.com/NARSGQRPx5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022

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GÜNDEM Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

FOTOĞRAF 10 5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde polis memuru Fethi Sekin, aracından inen bir şahıstan şüphelendi.<br><br>Otomobildeki silahlı teröristleri fark eden Fethi Sekin, tabancasını çekerek teröristlere korkusuzca müdahale etti.<br><br>Tam bu esnada araçta inen teröristler yanlarındaki bombayı patlattı. Sekin'in kovaladığı iki teröristten biri etkisiz hale gelirken, diğer teröristin yakalanabilmesi için son mermisine kadar çatıştı. Ancak kahraman polis Fethi Sekin, bir aracın arkasına saklanan teröristin açtığı ateşle görevli olduğu adliyenin önünde şehit düştü.<br><br>Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, tüm Türkiye'nin yüreğini burkan Üzerinden geçen 5 yılda, şehit Fethi Sekin unutulmadı. Her yıl kahramanlığıyla anılan şehit Fethi Sekin, gönüllere taht kurdu. Onu özlemle anan mesai arkadaşları, Sekin'i ve hatıralarını anlattı.<br>Zabıt katibi Canan Gürbüz, Sekin'i 2008 yılında tanıdığını, trafik bilirkişisi olması nedeniyle keşiflere beraber gittiklerini, çok yüce gönüllü ve saygın bir insan olduğunu söyledi. Anılarını anlatırken zaman zaman duygulanan mübaşir Rüstem Korkmaz ise Sekin'in çok mert ve babacan olduğunu, adliyede herkese iyiliğinin dokunduğunu dile getirdi. Kahramanlığı asla unutulmayacak: Polis memuru Fethi Sekin şehadetinin beşinci yılında anılıyor PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlara gerçekleştirmek istediği saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yılında unutulmadı. Onu özlemle anan mesai arkadaşları, Sekin'i ve hatıralarını anlattı.

Zabıt katibi Canan Gürbüz, Sekin'i 2008 yılında tanıdığını, trafik bilirkişisi olması nedeniyle keşiflere beraber gittiklerini, çok yüce gönüllü ve saygın bir insan olduğunu söyledi.







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