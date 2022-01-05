Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Kahraman polis Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can'ı ölüm yıldönümünde yâd etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2017'de PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anma mesajı paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum."
Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum. pic.twitter.com/INrbTUtdVp
Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
"ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can için de "Beş yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum. pic.twitter.com/NARSGQRPx5
5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum. pic.twitter.com/NARSGQRPx5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022