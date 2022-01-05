Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Kahraman polis Fethi Sekin'in ölüm yıldönümünde yâd etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2017'de PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anma mesajı paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum."
Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.