Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan anne ve babasının mezarlarına ziyaret
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının mezarlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.


Konum içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.
Hepsini bir <br>kalemde süpürürüz

Hepsini bir
kalemde süpürürüz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan çok önemli operasyon açıklaması.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

​Çin Doğu Türkistan'da etnik temizliğe devam ediyor.
Skandal görüntü

Skandal görüntü

​PYD'li teröristler ABD'nin 'toplayacağız' dediği füzeyle saldırıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Türkiye'ye <br>yatırım yapmayın

Türkiye'ye
yatırım yapmayın

Suudi Odalar Birliği'nden küstah çağrı...

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
'Türk Bayrağı'nı <br>hazmedemediler

'Türk Bayrağı'nı
hazmedemediler

​Türk futbolcunun paylaşımı Alman kulübünü rahatsız etti.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.