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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakarlık timsali bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz" dedi.

"Anneler, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

  • "İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler, aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum.

Bu vesileyle başta anneler olmak üzere bütün aile üyelerine sevgi ve hürmet göstermemizin, onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman hissettirmemizin son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum."

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