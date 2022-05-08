Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

CHP'nin kanalı Halk TV'de Erdoğan diyaloğu: Adam dediği her şeyi yaptı Ay'a da gider

LDP'nin eski genel başkanı, muhalif isimlerden Cem Toker, CHP'nin kanalı Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar dediği her şeyi yaptığını söyledi.



İYİ Partili ve CHP'li vekillerin de katıldığı programda, 'Adam yapacağım dediği her şeyi yaptı. Taksim'e cami yaptı, Ayasofya'yı açtı, havalimanını yaptı, 3. köprüyü yaptı. Demek ki Ay'a da gider, diğer söylediklerini de yapar' ifadelerini kullandı.