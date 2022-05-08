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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anneler Günü” mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.

Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.

Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz.

Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir.

Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

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