Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Arif Şentürk için taziye mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Arif Şentürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti
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Rumeli Türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
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Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır” ifadelerini kullanmıştı.
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Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?<br><br>1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.
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Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
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Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
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Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti
Geride kalan gün yoğun bakıma kaldırılan Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayata veda etti. Şentürk; Deryalar, Ramizem ve Debreli Hasan gibi türkülere imzasını atmıştı.


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