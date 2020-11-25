Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a tepki: Kitabı okunsun denilen kişinin elinde askerlerimizin kanı var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Teröristlerin başını ezmek için, terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denediklerini, her fedakarlığı yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kişilerin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş. Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Dağa kaçırılan o yavruların annelerinin, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek?
"Demirtaş'ın elinde binlerce askerimizin kanı var"
- Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur."