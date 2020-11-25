Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a tepki: Kitabı okunsun denilen kişinin elinde askerlerimizin kanı var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Teröristlerin başını ezmek için, terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denediklerini, her fedakarlığı yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kişilerin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş. Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Dağa kaçırılan o yavruların annelerinin, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek?

GÜNDEM Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaştırmaktır

"Demirtaş'ın elinde binlerce askerimizin kanı var"

Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur."

GÜNDEM Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli koronavirüs aşısı en geç nisan ayında uygulanabilir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmaya planlıyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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