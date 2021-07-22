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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı mesajı: Yeni varyantın pençesine düşmedik

Erdoğan, AK Parti’nin 81 ildeki teşkilatıyla video konferans üzerinden bayramlaştı. Kurban Bayramı’na hasta ve vefat sayılarını düşürmüş, aşılamada mesafe kat etmiş bir ülke olarak girdiğimize dikkat çeken Erdoğan, “İnşallah aşılamayı yaygınlaştırarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan aşı mesajı: Yeni varyantın pençesine düşmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu. Geçen yılki bayramlar ile bu yılki Ramazan Bayramı’nı salgın tedbirleri sebebiyle buruk yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Kurban Bayramı’nıza salgınla mücadelemizde önemli bir mesafe katetmiş, vaka, hasta ve vefat sayılarını önemli ölçüde düşürmüş, aşılamada ciddi mesafe katetmiş bir ülke olarak girdik. Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bu bayramı temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek sevinçle idrak ediyoruz. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.”

YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ KARABORSADA

Yatırımcıların en önemli şikayetinin kapasite büyütmek için makine, üretmek için hammadde ve nakletmek için konteyner bulamamak olduğunu belirten Erdoğan, “Organize sanayi bölgelerinde yer kalmadığı için sürekli genişletme ve yenilerini açma çalışmaları var” dedi. Tüm bu gelişmelerin istihdamı da olumlu yönde etkilediğini bildiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Pek çok sektörde vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Bilhassa belli alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz.”

HER TÜRLÜ GAYRETİ SERGİLEYECEĞİZ

KKTC ziyaretine değinen Erdoğan, “Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir” dedi. Erdoğan, “Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır. Kıbrıs Türk Devleti’nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. İnşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız.”

TARİHİ BİR DAMGA VURACAĞIZ

Gelecek 2 yıl boyunca teşkilatın yapacağı her işin, sadece seçime değil, çocuklar ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Şayet hep birlikte bunu başarırsak sadece seçimleri kazanmakla kalmayacağız, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine tarihi bir damga vuracağız.”

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