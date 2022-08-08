Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşure günü mesajı: İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşure günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aşure gününün ve Muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda

"Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/j4G2BNhwxO REKLAM August 8, 2022

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