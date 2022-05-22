​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Vakıfbank'a tebrik

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan Imoco Volley'i 3-1 yendi ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Geçen sezon finalde yenildiği Imoco Volley'den rövanşı alan Vakıfbank, tarihinde beşinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonu tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran @VakifBankSK Kadın Voleybol Takımı’nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 🇹🇷🏐 pic.twitter.com/rLW136rH5i REKLAM May 22, 2022