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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Vakıfbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupa Şampiyonu Vakıfbanka tebrik
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Vakıfbank'a tebrik

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan Imoco Volley'i 3-1 yendi ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Geçen sezon finalde yenildiği Imoco Volley'den rövanşı alan Vakıfbank, tarihinde beşinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonu tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

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