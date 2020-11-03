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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda mesajı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan minik Ayda ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.
  • Geçmiş olsun güzel yavrum..."

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı
GÜNDEM
Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
OYNAT 00:52
Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı
FOTOĞRAF 13
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.
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Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.
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Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
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Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
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Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
OYNAT 00:20
3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.

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