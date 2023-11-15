Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AYM' açıklaması: Bizimle alakalı bir iş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bireysel başvurulara bir sınırlandırılma getirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? İş yüküne işaret ettiniz ama böyle bir düzenlemeden mi bahsediyorsunuz? Bireysel başvurular mı sınırlandırılır? Nasıl bir düzenleme gelebilir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşüp görüşmediklerine ilişkin soru üzerine, "Hayır, görüşmedim." yanıtını verdi.