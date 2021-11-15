Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başrahip Anuşyanın kardeşine taziye telefonu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başrahip Anuşyanın kardeşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan’ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

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