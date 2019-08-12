Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi.

Erdoğan, " Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

İHA AK Partililerin bayramlaşma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bulunanlara telefondan hitap etti.

Önlerinde belde, ilçe kongreleri ve il kongresi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaşmaya telefonla bağlandı Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, 'Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.' diye konuştu. Sarıeroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'Reis' olarak kaydetmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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GÜNDEM AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti