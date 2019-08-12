Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bayram Mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşma törenine telefon üzerinden katıldı. Erdoğan partililere bayram mesajında, "Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi.

Erdoğan, " Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

İHA
AK Partililerin bayramlaşma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bulunanlara telefondan hitap etti.

Önlerinde belde, ilçe kongreleri ve il kongresi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaşmaya telefonla bağlandı
OYNAT 01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramlaşmaya telefonla bağlandı
Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, 'Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.' diye konuştu. Sarıeroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'Reis' olarak kaydetmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.


AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
GÜNDEM
AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

Milli Savunma Bakanı Akar: B planı hazır
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: B planı hazır
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.