Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayınladı. Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, Abdurrahim Karakoç’un “Bayramlar Bayram Olsun” şiirinden dizeler okudu. Dünyanın sağlıktan güvenliğe her alanda ciddi sınamalardan geçtiğini, böyle kritik dönemlerin millet olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da arttırdığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

BÜTÜN DÜNYA KRİZLE BOĞUŞUYOR

“Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizlerle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz.”

DURAKLAMAYA MEYDAN VERMEYİZ

Küresel ekonomik bozulma, kurdaki dalgalanma ve hayat pahalılığının günlük hayatta yol açtığı zorluğu bildiklerini kaydeden Erdoğan, alınan tedbirler ve hayata geçirilen programlarla bunların üstesinden gelineceğini vurguladı: “Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi duraklama ve gerilemeye meydan vermeyeceğiz.”

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Abbas ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Suikasta kınama

Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı: “Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Abe Şinzo için başsağlığı mesajı yayınlayıp saldırıyı kınadı. Suikastla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı: “Abe Şinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz.”