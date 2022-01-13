Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Benjamin Pinto'ya taziye telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaflar: Zonguldak'ta 1.5 milyon ton kömür rezervi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı gaflara yenilerini ekledi. Zonguldak'taki kömür rezervine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, '1.5 milyon ton rezerve sahibiz.' dedi. Kılıçdaroğlu salondan gelen uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız' diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı.



Kılıçdaroğlu ilerleyen dakikalarda bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Affedersiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' dedi.



