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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Benjamin Pinto'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu ve annesinin vefatı dolayısıyla da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak taziyelerini iletti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Benjamin Pintoya taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un annesi Aura Herzog’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

BİR TAZİYE DE TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI PİNTO İÇİN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu da arayarak taziyede bulundu.

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