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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: Gecemiz mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili'ni kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Berat Kandili mesajı: Gecemiz mübarek olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.

Berat Kandili idrak edildi
FOTOĞRAF 16
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Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
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Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.
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Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.
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İslam inancına göre berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
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Berat Kandili idrak edildi
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
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