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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Beşiktaş ve Galatasaray başkanlarına geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Galatasaray başkanlarına geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cengiz'e de geçmiş olsun telefonu


Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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