Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a '1915' tepkisi: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrensin

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı bir buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hem daha çok çalışmak hem daha çok şükretmek için sayısız sebebimiz olan bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hedeflerine sıkı sıkıya sarılarak bu dönemi, her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmekte kararlıyız.

Ülkemiz bu sıkıntılı dönemi sağlık sisteminden, sosyal dayanışmasına kadar güçlü bir şekilde geride bırakmıştır.

"FİYAT ARTIŞLARININ CAN YAKICI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Küresel ekonomideki bozulmaların, her alanda fiyatlarda yol açtığı yükselişler ister istemez ülkemize de yansıdı. Doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere ciddi sübvansiyonlarla vatandaşımızı korusak da fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız.

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Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da bu süreçteki yükselişin fiyatlar üzerindeki etkisi kalıcı olmuştur.

Kimi aç gözlüler bu durumu fırsata çevirdi, haksız kazanç peşine düştü. Elimiz iki cihanda da bu kişilerin yakasında olacaktır. Fırsatçılara karşı teyakkuzdayız. Milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatını artıranlara acımayacağız.

OYNAT 03:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a 1915 Tepkisi: Önce tarih öğrensin Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların hatıraları hala canlıdır. Ermeni propagandası saçma sapan rakamlar ifade etse de Anadolu'da hayatını kaybeden Ermenilerden katbekat fazlası Müslüman'ın öldürüldüğü ortadadır. Çeşitli ülkelerin yönetimleri tarafından güya tanınan Ermeni iddialarının bizim nezdimizde bir önemi yoktur. ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını da böyle görüyor, üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz. Biden önce Ermenilerle ilgili tarihi öğrensin ' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ HESAPLARDA

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketi çalışmalarının sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçeceğiz.

Küçük engeller bizi büyük hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacak. Son 10 yılda nice toplumların felaketine, nice devletlerin yıkılmasına yol açan senaryolar ülkemizde başarıya ulaşamayacak. Kendi güvenliklerini, refahlarını güvence altına almak için bu milletinin enerjisini söndürenlerin devri geri gelmeyecek. Bizim için artık büyük ve güçlü Türkiye var.

OYNAT 01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim HDP'nin vergilerle beslenmesine tahammül edemiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunarak ısrarla bu ülkenin partisi olmayı istemediğini söylemektedir. Biz de onları bu parlamentoya yakıştırmıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olan bu partinin, milletimizin vergileriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor' dedi. BiP'te paylaş

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"ENFLASYONU DA YENECEĞİZ"

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.

20 yıldır 'Durmak yok yola devam' diyerek milletimizin maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdik. Ardık fedakarlıkların hesabını görme neticesindeyiz.

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Ülkesinin hiçbir meselesinin çözümü konusunda projesi olmayanların çıkardığı gürültü karın gürültüsünden ibarettir.

Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların hatıraları hala canlıdır. Ermeni propagandası saçma sapan rakamlar ifade etse de Anadolu'da hayatını kaybeden Ermenilerden katbekat fazlası Müslüman'ın öldürüldüğü ortadadır. Elbette tek bir insanın bile öldürülmesi trajedidir. Osmanlı Ermenileri için taziyelerimizi bildirmek insanı vazifedir.

Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşanların yapması gereken tartışmanın ülke içinde ve dışında siyaset mezesi yapılmasına izin vermedik, vermeyiz.

BİDEN'A 1915 TEPKİSİ

Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

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ABD Başkanı Biden'ın açıklamasını da böyle görüyor, üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz. Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil.

Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrip etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararının Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği unutmamalıdır.

AA

"MİLLETİM HDP'NİN VERGİLERLE BESLENMESİNE TAHAMMÜL EDEMİYOR"

Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesi saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir.

HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunarak ısrarla bu ülkenin partisi olmayı istemediğini söylemektedir. Biz de onları bu parlamentoya yakıştırmıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olan bu partinin, milletimizin vergileriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor.

TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum

Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP'nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz.

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Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri neyle izah edeceksiniz. Diyarbakır annelerinin, kaçırılan yavrularının o hüznünü neyle izah edeceksinzi. Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde hala kalkıp da diğer siyasi partileri suçlamaya kalkan bu müptezelleri neyle izah edeceksiniz.

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Boşnağıyla ve tüm unsurlarıyla bu milletin fertlerinin canına, namusuna kast eden vatan topraklarını kirleten herkesi ülkemizden, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

Meclis'teki ikinci büyük partinin arasında benzer hezeyanları dile getirenlere milletimiz sandıkta hesabını soracaktır.

AA

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Güney sınırlarımızın tamamını hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı ve kaçamayacağı şekilde kontrol altına alınana kadar sürecektir. 40 yıldır terör örgütünün barınma, eğitim, lojistik olarak kullandığı sarp dağları, mağaraları huzur ve güven yuvası haline getirmekte kararlıyız.

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Irak'ta yeni safhası başlayan Pençe-Kilit operasyonuna katılan askerlerimize başarılar diliyoruz. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlik ve gazilikle müşerref olan kahramanlarımız milletimizin şan, şeref ve zaferle tarihteki mümtaz yerlerini almışlardır.

Sadece 2022 yılında güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1000'i bulmuştur. Hiçbir saldırı cevapsız kalmamıştır. Operasyonun amacı Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Arazi ve hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bu bölge terör örgütleri tarafından girilemez diye nitelendirilmiştir.

Ülkemizin yaptığı her harekat gibi son operasyon da BM Sözleşmesi'nden komşularımızla olan ikili anlaşmalarımıza kadar uluslararası hukuka uygun şekilde icra edilmektedir. Harekatlarımızda ne tek sivilin ne de kültürel mirasımızın zarar görmemesi için azami dikkat gösteriyoruz. Türkiye terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe, Suriye tarafından bir takım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz.

Bir özel harekat polisimiz ne yazık ki şehit olmuştur. Bölgede etkinlik gösteren çevreler bu saldırıları engelleyemezse Türkiye kendi güvenliğine sahip çıkmak için gerekeni yapma kararlılığına sahiptir. Bölgede bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

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"YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının suhuletle sonuçlanması için taraflar ve kurumlar nezdindeki girişim ve görüşmelerimizi sürdürüyorum. Bugün de Rusya ve Ukrayna tarafıyla görüşmek üzere bölgeye gitmeden önce BM Sekreteri ile bir araya geldik. Bundan sonra atılacak adımları etraflıca kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Zelenesky ile geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın da sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.

İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai anlaşmayı imzalamalarıdır. Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalıların 85 bini geçti.

'RİZE-ARTVİN HAVALİMANIMIZ BİTME AŞAMASINA GELDİ'

Türkiye'nin dört bir tarafında 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Havalimanı yapmaya arazisi uygun olmayan şehirlerimiz için denizi doldurarak bu imkanı sağladık. Yine denizi doldurarak yaptığımız Rize-Artvin havalimanımız bitme aşamasına gelmiştir.

14 Mayıs'ta da Rize-Artvin havalimanımızın açılışını yapacağız. Havalimanımız kendi vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıkla yanında bölge ülkeleriyle aramızdaki sosyal ve ekonomik bağlantıyı da güçlendirecektir.

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Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Bu arada Yozgat havalimanını da en kısa zamanda bitireceğiz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy bölgesinde deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen havalimanımızın temelini 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel şekliyle bunları da bitirdikten sonra çay şehri Rize'de ve Artvin ortaklaşa kullanacağı bu limanımıza kavuşacaklardır.

Son altı ayda 3 yeni havalimanı ve terminal binasını milletimizin emrine vermiş oluyoruz. Rize-Artvin inşallah Türkiye'nin inşallah 57. havalimanı olacaktır. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi, 3 apronu, 32 bin metrekarelik terminal binasıyla bu havalimanımız gerçekten bölgesi ve ülkemiz için gurur abidesidir."

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Çay bardağından esinlenerek düzenlenen kulesi de havalimanımıza ayrı bir anlam katmaktadır. Bir de çay müzesi yer alacaktır.

Ülkemizi uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak yerli ve milli imkanlarla düzenlediğimiz IMC gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacaktır. Uydumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

ÇİFTÇİLERE YENİ DESTEK MÜJDESİ

Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4.1 milyar lira hibe desteği vererek 115 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Fire vermeden inşallah bu bayram sevincini farklı sevinçlerle bütünleşerek bu program kapsamında 2022 yılı için makine ekipman alımı, kırsal altyapı için de tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1.1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."